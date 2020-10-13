Тюменцам рассказали, кому назначают компьютерную томографию. Фото - pixabay.com.

Тюменцам рассказали, кому назначают компьютерную томографию.

Так, стало известно, что КТ проводится строго по показаниям: высокая температура, аускультативные симптомы (выявляются методом исследования, основанном на выслушивании звуков, возникающих в теле человека), снижено содержание кислорода в крови, все симптомы говорят о развитии пневмонии.

– В этих случаях КТ проводится в максимально быстрые сроки. В остальных исследование желательно отложить на 5-7 сутки заболевания, поскольку большинство пациентов за это время начинают выздоравливать, – отметила руководитель учебно-методического центра Городской поликлиники №8 Людмила Целлер.

В депздраве области уточнили, что в большинстве случаев в первые трое суток заболевания кашель не имеет отношения к поражению легких, он связан с раздражением верхних дыхательных путей.