Тюменец, будучи в плохим настроении, повредил чужую иномарку

Тюменец с плохим настроением повредил чужую иномарку. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции № 1 поступило сообщение от местного жителя. Мужчина пояснил, что его припаркованный во дворе автомобиль повредил неизвестный.

Инцидент произошел около полуночи, когда заявитель услышал звук сработавшей сигнализации своего авто. Выйдя на улицу, он заметил рядом с машиной нетрезвого мужчину, а затем увидел, что дверь иномарки повреждена.

– Прибывший на место участковый задержал подозреваемого – 28-летнего местного жителя и доставил его в отдел полиции. Фигурант признался в содеянном, свой поступок он объяснил плохим настроением и выпитым алкоголем. Он подошел к первой попавшейся на пути машине и ударил по двери. Сумма причинённого ущерба составляет 10 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.