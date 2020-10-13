В Тюменской области новый директор департамента соцразвития. Фото - Пресс-служба губернатора Тюменской области.

Дмитрий Грамотин возглавил департамент социального развития Тюменской области. Он приступил к обязанностям накануне, 12 октября.

Распоряжение о назначении подписал губернатор региона Александр Моор. Ранее Грамотин замещал должность директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Дмитрий Грамотин родился 15 марта 1973 года в Надыме. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «Физическая культура» и высшее профессиональное по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность начал в 1991 году тренером-преподавателем детско-юношеской спортивной школы города Надыма (отделение дзюдо).

С 1996 по 2007 годы занимал должность замначальника, начальника управления по делам молодежи и спорту города Надыма и Надымского района. С августа 2007 года – директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Женат, воспитывает двоих детей.