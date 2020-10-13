Города после пандемии, бюджетные квартиры-трубы и первый в Европе подводный ресторан: о чем расскажут звезды мировой архитектуры на 100+

О чем расскажут звезды мировой архитектуры на 100+. Фото предоставлено организаторами.

VII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild в этом году пройдет с 20 по 22 октября. Формат мероприятия будет совмещенным – офлайн и онлайн. Посещения выставки и заседаний деловой программы будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, число находящихся в здании будет ограничено. Из-за эпидемиологической обстановки в мире выступления иностранных участников будут дистанционными, но в режиме реального времени, поэтому спикеры смогут вести диалог со зрителями.

Лекции будут транслироваться в павильоне № 1 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Послушать «звездных» спикеров могут все желающие, вход по предварительной регистрации – по требованиям Роспотребнадзора в помещениях сможет находиться ограниченное количество слушателей. Зарегистрироваться можно на сайте 100+.

Откроет лекционную программу Ма Яньсун (Пекин, Китай) – один из 20 самых влиятельных архитекторов мира (2008 год, рейтинг журнала ICON), а также основатель самого известного и титулованного бюро в Китае MAD Architects. Его здания выглядят как декорации к фильмам про будущее, а проект «Пекин 2050» (вариант перестройки площади Тяньанмэнь) в свое время так шокировал журналистов, что они боялись это печатать. В 2012 году Ма Яньсун презентовал проект двух небоскребов (50 и 56 метров) Absolute, которые признали лучшими высотными зданиями года. Их построили в Канаде, в народе из-за женственных форм небоскребы прозвали «башни Мэрилин Монро».

Еще одним спикером из Китая станет архитектор, инженер и основатель фирмы James Law Cybertecture Джеймс Лоу. Он шокировал мир, спроектировав новый вид доступного жилья – в водопроводных трубах. Одна труба – одна квартира, при желании их можно объединять в дома и размещать в местах, неприспособленных для обычных жилых зданий – например, под мостами. Проект получил название OPod Concrete Tube Housing. Также Джеймс Лоу разрабатывает дизайн для проекта Илона Маска – транспортной системы Hyperloop, которая будет представлять собой капсулы, передвигающиеся по специальным трубам со скоростью до 1200 км в час.

Джеймс Лоу.

Европейскую архитектурную школу представит Мартин Гран из Норвегии, партнер архитектурного бюро Snøhetta и управляющий директор проектного подразделения бюро Snøhetta Design. Мировую известность бюро получило, когда его создатели были еще студентами – благодаря проекту Александрийской библиотеки в Египте. Сейчас компания специализируется на создании комфортных общественных пространств. Ей принадлежат проект первого в Европе полностью подводного ресторана Under, офисного центра, которое производит вдвое больше энергии, чем потребляет (Powerhouse Brattørkaia), оперного театра с наклонной крышей в Осло, по которой посетили могут пройти, как по лестнице, с самого низа на самый верх, и другие.

О том, как развивать зеленые пространства, расскажет Гил Пеньялоса (Канада), вошедший в этом году в список 100 самых влиятельных урбанистов Planetizen. Впервые его имя стало известным в конце 1990-х, когда он возглавил проект по созданию и развитию более чем 200 парков в столице Колумбии. Сейчас Гил консультирует руководителей и сообщества по всему миру, помогая им создавать успешные города и здоровые сообщества для всех.

Гил Пеньялоса.

Английский писатель и урбанист Лео Холлис, автор книг по истории, урбанизму и будущему городов проведет лекцию «Жизнь после пандемии: будущее социального города». Его книга «Города вам на пользу: гений мегаполиса», изданная в Великобритании, США и России, стала международным бестселлером. Лео регулярно рассказывает о городах, технологиях и проектировании по всему миру, включая выступления на TED talks, регулярно публикуется в британских СМИ.

Лео Холлис.

Завершит блок онлайн-выступлений профессор Токийского городского университета, основатель Tezuka Architects Такахару Тезука (Япония). Многие из его работ получили международные награды, например детский сад Fuji в Токио. Это круглое здание, в котором нет ни столов, ни стульев, а его крыша стала для детей «бесконечной» игровой площадкой. Деревья при строительстве рубить не стали, а «вписали» их в пространство детского сада. Например, дети могут залазить по ним с первого этажа на второй.

Такахару Тезука.

Полное расписание деловой программы 100+ - на официальном сайте 100+ TechnoBuild. Посещение бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.

О мероприятии

100+ TechnoBuild – это международный форум и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации сооружений любого назначения, вопросам архитектуры, градостроительства, энергоэффективности, комфортной городской среды, благоустройства. Мероприятие проводится при поддержке Минстроя России, правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга.

В рамках 100+ TechnoBuild проходят строительный форум 100+ Forum Russia и выставка строительных инноваций 100+ Технологии для городов. В деловой программе форума 87 деловых мероприятий, в том числе шесть форумов одного дня. К участию приглашаются более 300 российских и международных спикеров.