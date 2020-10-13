Тюменским детям запретили покидать регион для соревнований. Фото - pixabay.com.

Выезд детских спортивных команд на соревнования за пределы Тюменской области приостановлен для предупреждения случаев заражения COVID-19. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

– Выезд спортивных делегаций и спортивных клубов на территории других регионов России и зарубежных стран, за исключением выезда в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, разрешен спортсменам возрастной категории юниоры, молодежь и взрослые, и специалистам, их сопровождающим, из состава сборных команд региона по видам спорта, а также спортсменам и специалистам области, входящим в составы сборных команд России по видам спорта на основании официального вызова на мероприятие, – пояснили в оперштабе.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на месяц продлили режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19. «Ситуация очень напряженная», – отметил Александр Моор.

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