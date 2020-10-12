В районе Московского тракта в Тюмени закроют дорогу. Фото - ГУС ТО.

В Тюмени полностью перекроют правый съезд с обхода города на Московский тракт в сторону областной столицы. Это произойдет завтра, 13 октября, с 8.00 до 17.00.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом транспортной развязки на пересечении обхода Тюмени и Московского тракта. На этом участке заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части.

– Кроме того, 14 октября с 8.00 до 17.00 будет полностью перекрыт левый съезд с обхода города на Московский тракт в сторону Екатеринбурга. Здесь также отремонтируют дорогу, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В ведомстве просят водителей быть внимательными к знакам и заранее планировать свой маршрут.