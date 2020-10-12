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Происшествия

Вышедшая из тюрьмы тюменка, сидевшая за убийство, зарезала мужчину на улице Минской

Расследование уголовного дела продолжается
Вадим Бегун
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Вышедшая из тюрьмы тюменка, сидевшая за убийство, зарезала мужчину на улице Минской. Фото - СК по Тюменской области.

Вышедшая из тюрьмы тюменка, сидевшая за убийство, зарезала мужчину на улице Минской. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюмени предъявлено обвинение 39-летней местной жительнице, которая убила своего собутыльника. Женщина не первый раз лишает жизни человека.

Вечером 9 октября в квартире одного из домов на улице Минской горожанка распивала алкоголь с сожителем. В какой-то момент между ними произошел конфликт на бытовой почве.

– Обвиняемая, взяв в руки кухонный нож, ударила им один раз в грудь потерпевшего. Мужчина вскоре скончался на месте происшествия. За несколько месяцев до совершения преступления женщина освободилась из колонии, где отбывала наказание за убийство, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время обвиняемую заключили под стражу на два месяца. Следствие собирает доказательственную базу и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал