Погода на 13 октября в Тюмени: пока тепло

В Тюмени пока тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 октября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 4 – 6 градусов, днем – плюс 12. Вечером столбики термометров покажут плюс 8 – 11 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую солому и спаливали ее «от призора недоброго глаза» и для того, чтобы «прибавить ходу зиме». В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит, будет ранняя и холодная зима.