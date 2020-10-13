Тюменец «похоронил» мать ради денег. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее обманули и похитили деньги. Сделал это ее знакомый.

Потерпевшей поступил звонок от друга, попросившего у неё деньги в долг в связи с трудной жизненной ситуацией. Мужчина пояснил, что ему нужно приобрести билет на поездку на похороны своей матери. Девушка не осталась равнодушной и передала ему четыре тысячи рублей. Спустя продолжительное время заявительница попыталась напомнить мужчине о долге, но злоумышленник перестал отвечать на ее звонки.

– Оперативники задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя. В отделе полиции мужчина признался, что обманул свою знакомую, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.