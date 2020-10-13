Тобольская пара перевела деньги собутыльника на свои счета. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о хищении с банковского счета 60 тысяч рублей обратился 43-летний мужчина. До этого заявитель распивал алкоголь в компании знакомых и неоднократно покупал спиртное, расплачиваясь банковской картой.

Оперативники выяснили, что деньги потерпевшего переведены на два разных счета. Установив личности их владельцев, стражи порядка задержали предполагаемых подозреваемых. 33-летнй мужчина и 31-летняя женщина свою вину признали и пояснили, что воспользовались тем, что телефон собутыльника лежал без присмотра.

– С помощью услуги «Мобильный банк» злоумышленники перевели по 30 тысяч рублей на свои счета. Деньги фигуранты потратили на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.