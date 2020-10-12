Почему повысился тариф на вывоз мусора, задались вопросом тюменские депутаты

Созданная в регионе система по сбору, транспортировке и сортировке ТБО эффективна, считают депутаты Тюменской областной думы Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области в октябре на 4% повысился тариф на вывоз мусора и обращения с твердыми коммунальными отходами. На увеличение суммы в платежках обратили внимание жители региона и с этим вопросом обратились к парламентариям. Народные избранники при первой же возможности, на заседании комитета по экономической политике и природопользованию, адресовали насущный вопрос представителям регионального правительства. Так откуда же повышение цены?

– В связи с тем, что введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Тобольске. На заводе установлено оборудование российского производства, создано 128 рабочих мест. Мощность завода позволяет обрабатывать 40 000 тонн ТКО в год, – сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. – В тариф регионального оператора, который действовал в 2020 году, расходы на эксплуатацию нового завода включены не были.

Он пояснил, тариф регионального оператора, который действовал в 2020 году, был рассчитан без учета нового завода. Теперь же Тюменское экологическое объединение произвело перерасчет, а затем обратилось в департамент тарифной и ценовой политики с заявлением о пересмотре тарифов.

– То есть тариф с 1 октября 2020 года составил 5 109 рублей за тонну (без НДС), что выше предыдущего на 196,5 рублей за тонну. Соответственно, увеличится ежемесячная плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО: для многоквартирного дома она составит 141 рубль 45 копеек с человека, что на 5 рублей 44 копейки больше суммы, действовавшей в сентябре текущего года. И для жилого дома 121 рубль 29 копеек, а это плюс 4 рубля 66 копеек. Хочу отметить, что рост совокупного коммунального платежа с октября 2020 года не превысит установленных для муниципальных образований Тюменской области ограничений. То есть это повышение на 4% – в пределах индекса роста коммунальных платежей, – заверил Вахрин.

Парламентариев подробно ознакомили с той работой, которую произвели на территории Тюменской области сотрудники ТЭО. Так, с 2012 года по настоящее время в регионе ликвидировали 544 свалки площадью 234,86 га. До конца 2020 года ликвидации подлежат еще 52 свалки. Сегодня в области размещены 262 несанкционированные свалки, 94 из них – в лесах. Кроме того, в 2019 году оборудовано 2 164 контейнерные площадки, а в этом году запланировано создать 4 603 таких площадок.

По словам главы комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, созданная в регионе система по сбору, транспортировке и сортировке ТБО – эффективна.

– Этот закон был принят в 2015 году. Количество отходов, как производства, так и потребления, с каждым годом увеличивается. Одна из стратегических задач – формирование эффективной схемы обращения с отходами, рекультивация свалок, создание системы вторичной переработки запрещённых к захоронению веществ. Созданная система в нашем регионе уникальная, ее ставят в пример другим субъектам федерации, – считает Инна Лосева.

Законодатели поедут с проверкой на свалку вблизи деревни Посохово, заявила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева Фото: Ирина Ромашкина

Она отметила, что на сегодняшний день работает Тюменский мусоросортировочный завод. В Тобольске и в Ишиме заводы построены, оборудование установлено, штат набран, заводы ждут получения лицензий. Ожидается, что в конце года вся система, которая была создана по сбору, транспортировке и сортировке ТБО в Тюменской области, полностью заработает. Лосева акцентировала внимание на ликвидации свалок.

Законодатель акцентировала внимание собравшегося комитета на рекультивации санкционированных свалок, в частности, в районе деревни Посохово, площадь которой 34 га. Она функционировала с 1968 по 2011 год. Сегодня там проведены инженерные изыскания, разработана проектно-сметная документация, а в марте этого года был заключен государственный контракт на выполнение работ по рекультивации свалки. Подрядчик заверил, что перевыполняет план работ, на площадке даже попробовали засеять газон. Работы планируют завершить в 2021 году.

– В ближайшее время планируем съездить с депутатами и посмотреть, каким образом используются бюджетные деньги и как экологически выполнен этот проект, ведь одна из основных целей – улучшить условия окружающей среды. Напомню, ликвидация свалки проходит в рамках нацпроекта «Экология», – отметила Инна Лосева.

Поездка парламентариев в Посохово запланирована на 14 октября.