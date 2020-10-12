В тюменском сквере демонтировали батут. Фото - pixabay.com.

В Тюмени демонтировали батут, который находился в Комсомольском сквере. Объект переместили на место временного хранения по адресу: улица Щербакова, 119.

– По вопросу возврата правообладатели в течение трех месяцев со дня перемещения сезонного аттракциона на место хранения могут обратиться в муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительного планирования» по адресу: улица Орджоникидзе, 24, кабинет 119, либо по телефону 510-073, – пояснили в Управлении градостроительного планирования.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что принять меры по пресечению самовольной установки надувных батутов в парке «Затюменский» просят местные жители. Они отмечают, что конструкции портят благоустройство.

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