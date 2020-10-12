В Тюмени пожар унес жизнь пожилого мужчины. Фото - pixabay.com.

В Тюмени накануне, 11 октября, пожар унес жизнь 65-летнего мужчины. Трагедия произошла на улице Набережной.

– Возгорание началось в жилом доме размерами 3 на 9 метров. Работа была осложнена тем, что водные источники находятся далеко от места происшествия и работать пришлось на подвозной воде, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что пожар тушили 16 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Причиной трагедии стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.