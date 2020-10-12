В Тюмени скончалась жена профессора Игоря Куцева, который умер три дня назад. Фото - сайт ТюмГУ.

В Тюмени скончалась жена доктора философских наук, академика Российской академии образования Геннадия Куцева Ольга Куцева. Сам профессор ушел из жизни три дня назад, 9 октября.

– Ольга Ивановна была исключительно предана своей семье, являясь любящей женой и примером для своих детей и внуков. Ректорат и коллектив Тюменского госуниверситета выражают глубокие соболезнования родным и близким и разделяют горечь невосполнимой утраты, – сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что прощание пройдет в закрытом режиме.

Ольга Куцева, которая является заслуженным работником здравоохранения Российской Федерации, родилась 2 января 1939 года в селе Ильяшовка Староконстантиновского района Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончила Иркутский государственный медицинский институт, фармацевтический факультет, с присвоением квалификации «провизор». Последним местом работы в Тюменском государственном университете была должность заведующей и директора аптеки «Вита».

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