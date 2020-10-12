Что известно о тюменке, которая прошла в финал конкурса «Мисс туризм России – 2020»?

Светлана Казанцева - финалистка конкурса «Мисс туризм России – 2020»

Тюменки не перестают радовать своей красотой всю Россию. Светлана Казанцева, жительница города Тюмени, прошла в финал конкурса «Мисс туризм России – 2020». Девушка рассказала нам, что отборочный этап проходил дистанционно, но финал пройдёт по всем правилам – в городе Чебоксары.

– Я учусь в Тюменском государственном университете на педагогическом факультете. Эту специальность я выбрала потому, что уже больше трёх лет занимаюсь и работаю с детьми разных возрастов и разных социальных статусов. Когда есть свободные пару недель, то могу съездить поработать для души вожатой в детских загородных лагерях, – рассказала девушка о себе нашему корреспонденту.

Светлана ранее уже участвовала в конкурсах красоты. Например, в 2019 году, представляла наш город на международном конкурсе красоты «Жемчужина Чёрного моря – 2019» в городе-герое Севастополе.

Мы поинтересовались у модели, как она оценивает свои шансы на победу в конкурсе.

– Я уверена в себе и готова бороться не только за первое место, но и за другие номинации, – уверенно ответила финалистка.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» желает нашей землячке победы в конкурсе.