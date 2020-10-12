В Тюмени госпитализировали шестилетнюю девочку с щепкой в глазу. Фото - pixabay.com.

В Тюмени накануне, 11 октября, медики приезжали на вызов к шестилетней девочке, в глаз которой попала щепка. Неприятность произошла, когда взрослые во дворе частного дома переносили доски, а ребенок наблюдал за процессом.

– Трет рукой глаз, плачет от резкой, нестерпимой боли. Мы пытались промыть проточной водой, лучше не стало – глаз покраснел, – сообщила мать девочки прибывшим медикам.

Специалисты наложили повязку на глаз и отвезли пострадавшую в областную клиническую больницу № 2 для извлечения инородного тела.

В скорой помощи посоветовали в таких случаях не тереть, а намочить чистую ткань прохладной водой и аккуратно без давления закрыть глаз. Если при движении глаз вправо-влево и вверх-вниз боль усиливается, значит, нужно закрыть и второй глаз.