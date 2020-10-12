Тюменские дачники могут решить вопрос с вывозом мусора до конца года. Фото - "ТЭО".

В Тюменской области до завершения дачного сезона нужно успеть решить вопрос с вывозом мусора из СНТ. Выяснилось, что еще для 112 обществ это дело не урегулировано.

В 2020 году СНТ и ДНТ накопили перед региональным оператором долг на сумму более тридцати четырёх миллионов рублей. Председатели часто не торопятся с заключением контракта на вывоз из-за отсутствия четкой системы штрафов.

– Только две трети председателей дачных товариществ в Тюменской области выполнили обязательства по организации цивилизованного обращения с отходами. Из-за этого в части товариществ по-прежнему нет стабильности с вывозом мусора, – пояснила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Подать заявку на заключение договора, с учетом продления режима повышенной готовности в регионе, можно не только лично в офисе, но и через интернет.

– Мы готовы проконсультировать активистов и председателей садовых товариществ по вопросам оформления договоров. В каждом случае применяется индивидуальный подход, – отметила Петренко.