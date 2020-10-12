Виктор Рейн: необходимо формировать систему комплексного развития сельских территорий

Фото: Тюменская областная дума

Региональную научно-практическую конференцию «Социокультурные аспекты устойчивого развития сельских территорий» совместно провели Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал Тюменского государственного университета) и Тюменская областная дума. Мероприятие проходило в режиме онлайн.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, вице-спикер регионального парламента Виктор Рейн и директор Ишимского пединститута ТюмГУ Николай Кудрявцев.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн выступил на пленарном заседании конференции с докладом «О стратегии устойчивого развития сельской территории в Тюменской области: вызовы, проблемы и перспективы». По его словам, наш регион занимает лидирующие позиции по многим направлениям в различных федеральных рейтингах, поскольку Тюменская область смело и успешно внедряет на своей территории перспективные методы управления экономикой и социальной сферой.

– Сегодня мы столкнулись с новыми вызовами, масштаб которых пока сложно прогнозировать. Но мы знаем, что вопросы кадрового обеспечения не теряют своей актуальности никогда. Считаю, что на повестке дня стал вопрос о необходимости формирования системы управления развитием сельских территорий. Подчеркну, не отраслей на сельских территориях, не деформации сельских территорий неравномерным развитием, а комплексного развития. В идеале это должно быть опережающее развитие. Нисколько не сомневаюсь, что резолюция конференции станет серьезной информационно-аналитической базой для улучшения нормативно-правовой базы, регулирующей различные аспекты жизнедеятельности на селе, – заявил Рейн.

О том, как современные студенты видят реализацию проекта «Земский учитель», рассказал Николай Кудрявцев. Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич проинформировала о ситуации на рынке труда Тюменской области в условиях пандемии. Ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко говорила на конференции о кадровом потенциале АПК как ключевом факторе устойчивого развития сельских территорий.

Спикеры рассмотрели широкий спектр вопросов в области культуры, образования, медицины, экологии и молодежной политики. На конференции поделились опытом специалисты-практики: представители администраций сельских поселений, профильных департаментов администрации Тюменской области, работники сферы культуры и образования, представители молодежных объединений. Участниками мероприятия стали ученые из Тюмени, Пензы, Саранска, Ишима.