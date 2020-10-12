На улице Горького в Тюмени ограничат стоянку авто. Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В районе дома № 44/3 на улице Максима Горького в Тюмени ограничат стоянку транспорта. Это произойдет с 1 ноября.

– Водители часто оставляют свои автомобили на пешеходном тротуаре у этого дома. Теперь здесь установят знаки, информирующие о запрете парковки в пешеходной зоне. Решение принято на заседании комиссии по обеспечению дорожного движения при управе Центрального административного округа города Тюмени, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Место с ограничением стоянки будет обозначено дорожными знаками: 5.27 «Зона с ограничением стоянки», 8.24 «Работает эвакуатор». Горожан просят обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.