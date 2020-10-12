Бил ногами, проводом и шлангом: в Тюменской области в суд передано дело об истязании ребёнка

В Тюменской области в суд передано дело об истязании ребёнка. Фото - СК РФ по Тюменской области.

Прокуратура Исетского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Тюменской области. Мужчину обвиняют в истязании несовершеннолетнего.

С 10 июня по 9 августа 2020 года у обвиняемого гостил 10-летний племянник, который приехал из города. В течение этого времени мужчина в воспитательных целях неоднократно бил ребенка руками и ногами, электрическим проводом, веревкой и шлангом.

– Мальчик об избиении не мог рассказать родителям, так как своего телефона у него с собой не было, остался дома. Разговаривал с родными по телефону дяди и в его присутствии, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Когда мужчина спустя два месяца отвез племянника домой, мать ребенка увидела синяки и кровоподтеки на теле. Мальчик рассказал об избиениях, женщина тут же обратилась в правоохранительные органы.

Прокуратура района утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Исетский районный суд для рассмотрения по существу. Тюменцу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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