Бывший начальник полиции стал заместителем мэра Тюмени. Фото - "Тюмень - наш дом".

Экс-руководитель управления МВД по городу Тюмени стал заместителем мэра города. Петр Вагин будет курировать департамент безопасности жизнедеятельности и департамент потребительского рынка.

По словам главы областной столицы Руслана Кухарука, Петр Александрович прекрасно знает город и местные жители хорошо знакомы с ним.

– Он своевременно реагировал на любые внештатные ситуации, чтобы не допустить нарушений законодательства. Все городские мероприятия проходили под его личным контролем. Всегда принимал участие во всех муниципальных комиссиях, совещаниях, оргкомитетах и вносил конструктивные предложения в их работу, – отметил заслуги бывшего начальника тюменских полицейских мэр.

Петр Вагин окончил Тюменский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция» и Академию Управления МВД России по направлению «государственное муниципальное управление». Является кандидатом юридических наук. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году. В течение 25 лет Петр Вагин занимал различные должности. Прошел путь от оперуполномоченного до заместителя министра внутренних дел – начальника полиции МВД по РСО-Алания.