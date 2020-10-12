Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 октября 2020 года увеличилось на 128 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 128 и составило 10 745 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 11 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7899 человек), 10 детей заболели за минувшие сутки, 21 пациент на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 297 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 630 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 45 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.