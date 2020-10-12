Под Тюменью водитель сбил пешехода с лошадью. Фото - ГИБДД Тюменской области.

Накануне, 11 октября, в селе Луговом под Тюменью водитель Suzuki Grand Vitara устроил жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием животного. На улице Животноводов он сбил человека и лошадь, которые шли по краю проезжей части. У 43-летнего мужчины диагностировали ушибы и ссадины, о судьбе четвероногого пока ничего не известно.

– После столкновения автомобиль продолжил движение и протаранил столб. За рулем внедорожника находился 50-летний водитель, который получил водительские права всего пять лет назад, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на признаки алкогольного опьянения. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют детали дорожного инцидента, передает «МегаТюмень».