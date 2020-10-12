Почти 20 тысяч горожан вышли на субботник в Тюмени. Фото - департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

В Тюмени прошел субботник, на который вышли 19 тысяч жителей города. Кроме того, в нем приняли участие около 2 500 хозяйствующих субъектов.

За один день тюменцы отремонтировали и покрасили 411 малых архитектурных форм, побелили 122 метра бордюров, обустроили 458 метров ограждений, а также посадили 150 деревьев и кустарников. Кроме того, горожане вырезали поросль, убрали захламленные территории, собрали и вывезли мусор.

– Общая площадь территории уборки составила 2 100 гектаров. Было вывезено 6 815 кубических метров мусора. Все участники субботника были обеспечены инвентарем, мешками и перчатками, – отметили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

В ведомстве сообщили, что все мероприятия проводились с учетом ограничений, установленных в связи с введением временных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.