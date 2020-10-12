«Толкнул на диван и начал душить». В Тюмени мужчина чуть не убил родную бабушку

В Тюмени мужчина чуть не убил родную бабушку. Фото - pixabay.com.

В полицию Тюмени поступил звонок от 74-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила, что ей угрожают убийством. Участковый незамедлительно выехал на место происшествия.

Страж порядка задержал ранее судимого 35-летнего безработного жителя областного центра, который является внуком потерпевшей. Мужчина проживает в квартире с пожилой женщиной.

– В день преступления горожанин распивал алкоголь и в определенный момент толкнул старушку на диван, после чего схватил за шею и начал душить. Во время рукоприкладства злоумышленник угрожал расправой. Освободившись из рук обидчика, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.