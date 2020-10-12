В Тюмени дома восточного округа завтра временно останутся без воды. Фото - «Росводоканал Тюмень».

В Тюмени жителям Восточного округа придется около суток прожить без воды. Дело в том, что дома будут подключать к новому водоводу на улице Широтной: его реконструкцию завершили на днях. Работы продолжались почти три месяца.

За это время рабочие проложили сети, капитально отремонтировали одну и построили еще две водопроводные камеры, а также смонтировали новую запорную арматуру.

– Стальной водовод на улице Широтной добросовестно служил с 1989 года, но в последнее время на нем довольно часто происходили утечки. Поэтому его включили в инвестиционную программу водоканала, в рамках которой и была проведена реконструкция, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Отметим, что на новый водовод абонентов переключат завтра, 13 октября. Работы начнутся в 22.00 и продлятся до 20.00 следующего дня. На это время малоэтажные дома Восточного округа отключат от водоснабжения. А в многоэтажках от улицы Монтажников до Войновки снизят давление, верхние этажи также могут остаться без воды.