«Уходим красиво». В Тюмени закрывается гастробистро «Гусли» из-за сноса здания

В Тюмени закрывается гастробистро «Гусли» из-за сноса здания. Фото - 2Гис.

В Тюмени закрывается гастробистро «Гусли», которое открылось не так давно: в мае этого года. Об этом сообщили владельцы заведения общепита на страничке в «Инстаграме».

«Этот текст редактировался раз 900, потому что непонятно, что писать в таких случаях. Закрываемся не потому, что не вывезли, а потому, что здание, где мы находимся, сносят. У нас с вами осталось буквально полтора месяца, в конце ноября мы – всё. Но уходим мы красиво, поэтому обновили меню», – сообщают хозяева заведения.

Тюменцы высказали слова поддержки, многие не поверили, что это действительно правда. Однако, как отметили владельцы кафе, «сначала хотели в посте шуткануть про это, но как-то не вписалась шутка в текст».

Добавим, что гастробистро находилось в офисном здании «Заря», которое располагается на улице Первомайской, 8. Согласно приложению «2Гис», здесь ведут свои дела еще 27 организаций.