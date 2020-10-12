Молодой тюменец снял с карты 56-летней подруги деньги на покупку спиртного. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с заявлением о краже обратилась 56-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что неизвестный похитил с ее банковского счета две тысячи рублей.

Заявительница накануне распивала спиртное в гостях у 28-летнего знакомого. В определенный момент она зашла в приложение «Мобильный банк» и заметила пропажу денег. Полицейские задержали знакомого потерпевшей.

– Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что знал пароль, которым его подруга снимала блокировку на смартфоне. Дождавшись, когда женщина вышла из комнаты, он взял ее телефон и через мобильное приложение перевел на свой счет две тысячи рублей. Деньги позже потратил на спиртное, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.