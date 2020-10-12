Тюменцы пожаловались прокурору на отсутствие тепла в квартирах. Фото - прокуратура Тюменской области.

В прокуратуре Тюменской области работал телефон горячей линии. Всего обратились более 60 человек.

Горожане жаловались на отсутствие тепла в квартирах или в отдельных комнатах, на ненадлежащую работу управляющих компаний по развоздушиванию стояков отопления и регулировке внутридомовых инженерных сетей, несвоевременное реагирование на заявки и прочее.

– Много звонков поступило от жителей частного сектора Тюмени о неустойчивом теплоснабжении и длительном устранении последствий инцидентов на тепловых сетях. Во время работы горячей линии некоторые проблемы удалось решить оперативно, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, 48 сообщений взяты в работу, по ним организованы проверки, при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования. Другим обратившимся дали подробные разъяснения.