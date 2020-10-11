Тюменка угнала детскую коляску из сквера Фото: pixabay.com

В полицию Тюмени с заявлением о краже обратилась местная 32-летняя жительница. Женщина пояснила , что гуляла с ребенком в одном из скверов города. Когда она взяла ребенка на руки и оставила коляску без присмотра, то по возвращении очень удивилась произошедшему.

- Потерпевшая на прежнем месте коляски не обнаружила. Сумма ущерба - 20 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе УМВД Тюменской области.

После комплекса необходимых мероприятий стражи порядка выяснили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая местная 67- летняя жительница. Подозреваемую задержали. Воровка пояснила, что совершить кражу решила спонтанно. Она просто увидела пустую коляску и забрала ее. Краденное она запланировала продать, но не успела этого сделать. Похищенное изъяли и вскоре вернут законной владелице.

Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.