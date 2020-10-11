Сколько стоит в Тюмени сменить шины на авто? Фото: pixabay.com

В Тюменскую область идут минусовый температуры, что означает: автомобилисты приступают к замене летних шин на зимние шипованные.

По мнению руководителя шиномонтажной станции Евгения Перова, делать это можно уже при температуре ниже отметки +5 градусов.

Как он пояснил изданию «АиФ - Западная Сибирь», мягкая летняя резина при подобной погоде начинает дубеть и не дает достаточного сцепления с дорогой.

Кстати, переобуть свой транспорт в Тюмени возможно от 1100 руб. В эту стоимость включен комплексный шиномонтаж, а именно: снятие резины, ее замена, балансировка, а также установка.

Отмечается, что это минимальная цена за колеса радиусом 13 дюймов. Известно, что чем больше этот размер, тем, соответственно, выше стоимость услуги. Например, за R14 потребуется от 1300 рублей, R15 - от 1500 руб. и так далее. Замена же шин на внедорожнике или Газели будет стоить от 2200 руб.

Если владелец автомобиля решит купить комплект колес на сезон, то возможно сэкономить на перебортовке. Эта услуга, кстати, часто идет в подарок при покупке. Конечно, при условии, что покупку вы делаете в фирме, где есть и магазин, и СТО.

Кроме того, перед поездкой в шиномонтажную мастерскую нужно узнать, работает ли она по предварительной записи. Таким способом получится избавить себя от многочасового ожидания.