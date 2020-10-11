Тюменская красотка появится в передаче на Первом канале Фото: pixabay.com

Жительницу Тюмени Елену Станиславскую позвали на программу Елены Малышевой «Жить здорово». Тема выпуска - улыбка. Именно она помогла девушке отвоевать титул «Мисс улыбка Вселенной-2019». Детали сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Годо ранее Елена поучаствовала в шоу «Comedy Club» в Баварихе. Станиславскую пригласили в качестве вип-гостя в качестве победительницы конкурса «Улыбка Вселенной-2019». Там Елена обзавелась новыми и интересными знакомствами, в том числе и со многими звёздами.

- Сразу после участия в «Comedy Club» был шквал внимания и пиара: прибавилось много подписчиков, мне писали по сотне сообщений за час, - уточнила «Мисс улыбка».

Она отметила, что участие в тв - передачах - новые и интересные знакомства, отличная возможность стать популярным и успешным. Кроме того, это прочная основа для построения карьеры в шоу-бизнесе или на тв.

- Думаю, после «Жить здорово» будет много разных мнений, в том числе и негатива. Однако я не переживаю об этом. Если о тебе говорят, то ты личность, интересная личность, - считает Елена.

Напомним, что титул «Мисс улыбка Вселенной-2019» - не единственный титул девушки. Так, в сентябре текущего года она завоевала титул «Вторая Краса Вселенной-2021» на международном фестивале красоты и таланта.