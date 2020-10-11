К выставкам-ярмаркам в Тюмени вырос интерес Фото: pixabay.com

В Тюменской области отметили восстановление интереса к выставочно-ярмарочной деятельности.

– Совершенно точно, что сложная эпидситуация сказалась на нашей деятельности, которая в данный момент идет с учетом всех требований санитарной безопасности, – уточнил гендиректор «Тюменской ярмарки» Михаил Брудков.

Он также отметил, что посещаемость выставочного зала увеличивается. Это стало очевидно по итогам августа и сентября текущего года. Эксперты рассчитывают на рост и в октябре.

На участие в ближайших выставках подали заявки предприниматели из Адыгеи, Новороссийска, Свердловской и Саратовской областей. Также ожидают гостей из Барнаула, Омска, Перми, Сочи, Кирова, Магнитогорска, Сургута, Самарской области, Челябинска. Не обойдут стороной Тюмени и Гусь-Хрустальный, Уфа и Астрахань, а также Белоруссия.

Всего в Тюмень съедется более 100 участников из более чем 20 городов и регионов страны.

– Деловая активность – это один из показателей восстановления экономики. Мы видим, что от месяца к месяцу она возрастает, – отметил Михаил Брудков.

Он напомнил, что выставочные залы имеются во многих городах России, однако не все из них в данный момент могут похвастать выросшей посещаемостью.

– Фактор региона, на мой взгляд, имеет решающее значение, – считает Брудков.