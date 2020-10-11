В Тюменском районе ветеранам предоставили пожизненную бесплатную связь Фото: pixabay.com

В Тюменском районе 11 ветеранов Великой Отечественной войны, а также участники боевых сражений получили телефоны. Подарки необычны тем, что они снабжены пожизненной бесплатной связью.

Отмечается, что акция «Мобильные бригады помощи» состоялась во всех регионах страны. В Тюменском же районе она стартовала летом и завершилась накануне. Последний сотовый телефон получил Андрей Иванович Конушин. Которому недавно исполнилось 96 лет.

Гаджеты подобрали наиболее удобные для пожилых людей, то есть кнопочные. Пользоваться подарками уже обучили. К настоящему моменту у ветеранов появилась бесплатная безлимитная связь, триста смсок внутри сети оператора и такое же количество бесплатных минут в месяц на номера прочих операторов. Помимо того, в мобильные телефоны записали номера экстренных служб.

- Основную часть телефонов мы подарили еще два месяца назад. Ветераны этими телефонами уже с удовольствием пользуются!, - пояснила изданию «Вслух.ру» куратор муниципального штаба «Волонтеров Победы» в Тюменского района Элина Сабируллина.