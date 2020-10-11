Главный звонарь России прибыл в Ялуторовск, чтобы обучать редкому искусству

Главный звонарь России прибыл в Ялуторовск Фото: pixabay.com

Из далекого Архангельска в Ялуторовск приехал на две недели звонарь страны. Он будет учить жителей города колокольному ремеслу. Подробности приводит издание « Тюменская область сегодня».

Выяснилось, что в российских церквях есть проблема поиска и подготовки звонарей: ведь централизованных школ до недавнего времени совсем не существовало. Всё решали индивидуально по мере сил приходов и епархий. Лишь в прошлом году на подворье Соловецкого монастыря в Архангельске основали первую Академию колокольного звона в стране. Её основатель - Владимир Марьянович Петровский. Как раз они приехал в Город декабристов для настройки колокола Сретенского собора. Также он проведет курс обучения древнему ремеслу звонаря. Курс, кстати, абсолютно бесплатный, поучаствовать может каждый желающий.

- Звон колокола – это настоящее искусство, которое без человека невозможно представить, - поделился Владимир Марьянович.

Отметим, что это уже не первый визит мастера в нашу область. До Ялуторовска Петровский побывал в многих городах области, включая и Тюмень.