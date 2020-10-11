Молодые мамы Тюмени совершенствуют профессиональные навыки Фото: pixabay.com

В Тюменской области свыше 400 женщин, которые заняты воспитанием детей дошкольного возраста среди участников программы по организации обучения в рамках нацпроекта «Демография»

Все понимают, что молодые мамы после декрета с трудом входят в рабочий режим. Поэтому, чтобы они смогли освежить свои навыки или получить новые компетенции, службы занятости населения региона организовали для них профобучение и профессиональное допобучение.

- Для желающих получить новую специальность, прямо не выходя из дома, есть дистанционное обучение, - напомнили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Например, нижнетавдинка Яна Горева была в отпуске по уходу за ребёнком и смогла получить новую профессию и, главное, работу. По диплому она учитель физкультуры, работала тренером по дзюдо, вела группу с детсада. По причине беременности ей пришлось поменять работу: она устроилась методистом в спортивную школу, оттуда и ушла в декрет.

Когда дочка чуток подросла, то женщина разузнала, что возможно получить допобразование, не выходя из декрета, и позвонила в центр занятости. Ей выбрали программу и учебное заведение. Теперь счастливая женщина работает инструктором-методистом.

- Учёба бесплатная – это огромное подспорье для семьи, - поделилась Яна Горева.

Отметим, что подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по предварительной записи.