Погода на 11 октября в Тюмени: солнечная и облачная погода Фото: pixabay.com

Сегодня, 11 октября, утром в Тюмени погода ясная, на протяжении остальной части дня небо покроют облака. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, днем – плюс 13. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 12 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в в секунду.

11 октября отмечается «Харитонов день». Считалось, что в этот день необходимо сидеть дома, не ходить в гости и даже, при возможности, не выходить во двор.

В итоге, крестьянам волей-неволей приходилось весь день быть в безделье. «Харитон — в избе урон», - сокрушались люди.