Некоторых тюменских налогоплательщиков ждет нулевая ставка до 1 января 2024 года Фото: pixabay.com

Новый проект закона Тюменской области рассмотрят на заседании комитета региональной Думы по бюджету, налогам и финансам. Планируется, что нулевая ставка налога для ИП при применении упрощенной и патентной системы налогообложения будет действовать до 1 января 2024 года.

Так, проект закона региона «О внесении изменений в закон Тюменской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 % для отдельных категорий налогоплательщиков ИП при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области» внесен в виде законодательной инициативы правительством области.

Как сообщает пресс-служба областной думы, законопроект подготовили по причине изменений федерального налогового законодательства.

Субъектам РФ дано право устанавливать ставки налога в размере 0 % для впервые зарегистрированных ИП, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, соц- и (или) научной сферах. Также речь о сфере бытовых услуг населению и услугах по предоставлению мест для временного проживания продлили до 1 января 2024 года.

Сейчас нулевая ставка в отношении этих типов налогоплательщиков установлена до 1 января 2021 года.

Также законопроект уточняет наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяют патентную систему налогообложения, а также перечень подобных видов деятельности дополняется новым видом – «Животноводство, услуги в области животноводства».

Отметим, что суммарно на заседании профильного комитета депутаты обсудили 10 вопросов. Финальное решение обсуждениям вынесут на заседании Тюменской областной Думы уже скоро, 22 октября.