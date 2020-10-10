В Тюменской области стартует главная лига по интеллектуальным играм. Фото - pixabay.com.

12 октября в Тюмени пройдет первый этап Лиги Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных и студенческих команд. Он пройдёт в формате спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Школьным командам предстоит ответить на 24 вопроса, а студенческим – на 36 вопросов.

Игры первого этапа будут проходить в октябре на разных площадках муниципальных образований Тюменской области, главными центрами интеллектуальных сражений станут Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Тюмень.

– В новых условиях мы сделаем акцент на большем количестве игровых площадок, чтобы не превышать концентрации участников. Чтобы позаботиться о здоровье знатоков, мы будем дополнительно проводить онлайн-площадку, чтобы все желающие могли сыграть в любимую игру, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

В течение игрового сезона участников ждут 6 этапов. В каждом команды получают баллы. По итогам игрового сезона сильнейшие сборные будут приглашены в финал.

В сезоне-2019/2020 участие в лиге приняли 613 команд из 37 городов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Всего команды сыграли 10 этапов и финал, который прошел 14 и 15 марта в Тюмени, передает Moi-portal.ru.