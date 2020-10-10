В Ишиме завершается строительство противопаводковой дамбы. Фото - pixabay.com.

В Ишиме завершается строительство противопаводковой дамбы. Ее высота составляет более 11 метров – это выше уровня воды самого сильного наводнения, которое случилось весной 2017 года.

После наводнения 2016 года многие вопросы были решены – например, западная часть территории была отрезана от восточной. Региональные власти справились и организовали транспорт и социальную помощь гражданам, не допустили случаев гибели людей и мародерства.

– Конечно, было тяжело, когда экскаватор вскрывал дорогу на улице Магистральной и прорывал канал. Смотрел тогда и думал: что же будем дальше делать? Но все восстановили, и школу № 2, и теперь уверен, что эта школа проработает лет 30, – отметил глава Ишима Федор Шишкин.

Общая протяженность дамбы вдоль левого берега реки Ишим составляет 1 километр 800 метров. В настоящее время строители Ишимского дорожного ремонтно-строительного управления № 5 проводят работы на участке длиной 360 метров. На завершающем этапе трудятся несколько строителей и три единицы техники – экскаватор и два большегрузных автомобиля, передает «Тюменская область сегодня».