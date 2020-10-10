В Тюменской области умерли еще два пациента с коронавирусом. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередные жертвы COVID-19. На этот раз умерли двое мужчин.

– Несмотря на усилия врачей, скончались двое мужчин 61 и 65 лет. Первый – от острой респираторной недостаточности на фоне субтотальной двухсторонней вирусной пневмонии, второй – от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

За весь период пандемии в Тюменской области скончалось 45 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Также стало известно, что за минувшие сутки 116 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 10499), 30 человек выздоровело (за весь период – 7899), четыре ребенка заболели за минувшие сутки, 25 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 182 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 630 человек находятся на перевахтовке.