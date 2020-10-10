Ишимцев обучат новым специальностям. Фото - pixabay.com.

Программу по профессиональному обучению людей, оставшихся без работы в период пандемии, запускает Ишимский медицинский колледж. Горожанам предлагают освоить медицинское дело всего за три недели.

– Мы набираем десять человек, которым дадим практические навыки сиделки, младшей медицинской сестры и санитарки. Пропускать занятия нельзя. Обучать участников программы будут три эксперта Ворлдскиллс», - рассказала исполняющая обязанности руководителя отделения дополнительного профессионального образования колледжа, куратор программы Светлана Голда.

В программе подготовки кадров принимает участие и Ишимский многопрофильный техникум. Там нуждающихся в работе ишимцев обучат на поваров и парикмахеров, проектировщиков и слесарей. До конца года обучение пройдут 150 человек, передает «Тюменской линии».