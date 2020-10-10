В Тобольске пройдет проект «Своя лекция». Фото - pixabay.com.

Жителей Тобольска приглашают стать лекторами и блеснуть ораторским мастерством в рамках проекта «Своя лекция». Спикером может стать любой желающий, независимо от профессии. Главное требование – хорошо знать определенную тему и ориентироваться в ней. До конца года определены темы, по которым тоболяки могут поделиться знаниями: в октябре это креативные индустрии, в ноябре – медиа, в декабре актуальным станет разговор о future (нашем будущем). Возможно также заявить другую интересную и актуальную тему.

По словам организаторов, проект поможет участникам найти единомышленников и заявить о себе как об эксперте, а также даст возможность прокачать свои навыки публичного выступления. Тем более что в городе немало интересных и деятельных людей, о которых нужно рассказывать и которые могут повлиять на развитие Тобольска, уверены авторы проекта.

Отметим, что проект направлен на выявление новых лиц, готовых поделиться знаниями и рассказать о сложной теме простым языком. Также «Своя лекция» даёт шанс развить ораторские навыки непрофессионалам, сообщает «Мегатюмень».