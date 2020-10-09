Тюменцы заранее наводят в городе чистоту. Фото - "Тюмень - наш дом".

В Тюмени завтра, 10 октября, состоится общегородской осенний субботник. Однако горожане не стали его дожидаться и вышли на улицы областной столицы заблаговременно.

На территории Восточного административного округа в бело-синие цвета красят корты на улице Пермякова и на улице Валерии Гнаровской, подрядные организации убирают на улицах, в скверах, на бульварах осеннюю листву и мусор. Вдоль улицы Народной, около дома № 9 работают сотрудники управы Восточного административного округа. Мелкая самосевная поросль в том районе, особенно у гаражей, разрослась так, что закрывает часть тротуара и мешает пешеходам. Поэтому эти ветки сегодня уберут.

– В сквере Александра Моисеенко сотрудники управы Ленинского округа также борются с самосевом и омолаживают кустарники. После субботника вместо листвы в сквере останутся мешки с ней, но и их в ближайшее время вывезет подрядная организация, – рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Горожане продолжат наводить чистоту в городе и завтра. Это сделают те организации, которые изначально планировали поработать в субботу.