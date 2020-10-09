На улице Авторемонтной в Тюмени в воскресенье отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения в воскресенье, 11 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 11.00 отключение произойдет на улице Авторемонтной в районе ТЭМЗ и в районе дома № 17.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.