Тюменец 59 лет умер от коронавируса. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная жертва COVID-19. На этот раз умер 59-летний мужчина.

– Несмотря на усилия врачей, от полиорганной недостаточности на фоне субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний скончался мужчина. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 43 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зафиксировано 112 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии -10383), 31 человек выздоровел (за весь период выздоровели 7849 человек), восемь детей (заболели за минувшие сутки), 25 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1 182 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 151 человек находится на перевахтовке.