В Тюменской области модернизируются «молочные» предприятия. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области в 2019 году ООО «Тюменьмолоко» и АО «Золотые луга» предоставлена государственная поддержка в размере 21,392 миллиона рублей на приобретение нового технологического, холодильного и лабораторного оборудования. Всего же субсидии на создание и развитие материально-технической базы из средств областного бюджета получили 19 сельхозтоваропроизводителей из 13 районов области на общую сумму 55,869 млн рублей.

– На эти деньги были приобретены четыре комплекта стойлового оборудования, 17 единиц групповых поилок, 3 комплекта системы поения, 14 комплектов системы автоматической вентиляции, 8 комплектов доильных установок, 4 единицы доильных аппаратов, 11 единиц охладителей молока, 43 комплекта оборудования навозоудаления, 2 единицы «молочного такси», 6 единиц чесалок для крупного рогатого скота, 2 комплекта системы управления дойкой и стадом, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной думы.

В 2020 году техническое перевооружение предприятий мясной и молочной промышленности Тюменской области продолжается, отмечает «Тюменская линия».