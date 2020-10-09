В Тюмени мужчина на пруду ловит на крючок уток и уносит их в рюкзаке. Скриншот из видео "ЧС Тюмень".

В Тюмени мужчина вылавливал из пруда Школьный уток и уносил их в рюкзаке. Соответствующую запись с неопровержимыми доказательствами выложила в социальных сетях местная жительница. Женщина утверждает, что этот человек и ещё двое молодых людей (предположительно, его сыновья), уже второй год таким образом охотятся на птиц.

– Приходят каждый день, ловят в промышленных масштабах, явно не для себя, а на продажу на рынках или куда-то еще. Ловля происходит на леску, нанизывают хлеб на крючок. Каждый день минимум по две буханки выкидывают в озеро, засоряя его, подкармливают, и когда утка съедает тот самый кусочек с крючком, вытягивают. Сначала гоняла их, но бесполезно, собираюсь с этим материалом обратиться в правоохранительные органы, – рассказала горожанка.

Подписчики предположили, что добытчик использует мясо для производства шаурмы. Они настоятельно попросили женщину обратиться в полицию.

В пресс-службе управления МВД по городу Тюмени отметили, что заявлений по этому поводу не поступало, однако стражи порядка уже начали проверку по публикации в социальной сети «ВКонтакте».