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Тюменку осудили за сбитую на зебре бабушку

Кроме того, женщина выплатила пострадавшей ущерб
Вадим Бегун
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Тюменку осудили за сбитую на зебре бабушку.

Тюменку осудили за сбитую на зебре бабушку.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина, будучи за рулем, нарушила правила дорожного движения и наехала на пожилую женщину.

Инцидент произошел 17 октября 2019 года около 19.00. В это время тюменка на Suzuki на улице Эрвье на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 65-летнюю пенсионерку. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

– Суд назначил подсудимой один год ограничения свободы. В течение указанного срока ей запрещено выезжать за пределы города и менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей предстоит один раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд также взыскал с осужденной в пользу потерпевшей 280 тысяч рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

ДТП