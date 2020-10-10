Тюменцы посетят выставку художественной керамики в музее. Фото - 2Гис.

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова идет выставка «Художественная керамика». В экспозиции – декоративные тарелки и изразцы 1960-х – 1990-х годов из коллекции музея и работы студентов и выпускников кафедры искусствоведения и изобразительных искусств Тюменского института культуры.

В работе «Стерхи» Людмила Козлова применила технику формования. Жидкая глина заливается в гипсовую форму, при этом лишняя влага впитывается в гипс, оставляя лишь тонкий слой глины.

– Эти журавли, занесенные в Красную книгу, гнездятся в нашем регионе. Мне хотелось привлечь внимание к проблеме, напомнить, что если не беречь природу, прекрасные птицы могут исчезнуть, – говорит керамист о выборе темы дипломной работы.

В экспозиции есть место посвящениям: Климту, Чурленису и Врубелю (работы Анны Болдиной, Елизаветы Кызыловой и Любови Самойловой). В глине могут воплотиться даже детские рисунки (композиция «Мама, я нарисовал!» Екатерины Портнягиной). Остается успеть посетить выставку до 18 октября и изумиться тому, насколько глина податлива в руках настоящих мастеров, сообщает «Тюменская область сегодня».